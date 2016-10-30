3 نوفمبر.. منتخب الشباب لكرة القدم يدخل المعسكر المغلق

قال المدير الإداري لمنتخب الشباب لكرة القدم عادل محفوظ، إن المنتخب مواليد 97 سيدخل معسكرًا مغلقًا بفندق الدفاع الجوي، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل وحتى الأربعاء 9 نوفمبر المقبل، والذي يتخلله مبارتان وديتان مع المنتخب السوداني.

واختار الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال 24 لاعبًا للانضمام للمعسكر هم : محمد عصام الغندور وعمر وائل رضوان وعمرو السعداوي وأكرم توفيق وكريم وليد “نيدفيد” وأحمد رمضان وأحمد حمدي وأحمد ياسر ريان “الأهلي”.

كما ضم المنتخب مصطفى محمود “طلائع الجيش” ومحمد صبحي وأسامة جلال ومصطفى معوض وناصر ماهر وأحمد مصطفى “بتروجت” ومصطفى فرماوي “مصر المقاصة” ومحمود مرعي ومحمود محجوب وعمر مرموش “وادي دجلة” وأحمد أبوالفتوح “إنبي” وعمر رجب ومصطفى محمد أحمد “الداخلية” وأحمد هاني حسيني “الاسماعيلي” ومحمد فخري “غزل المحلة” وعبد الرحمن مجدي “الترسانة”.

أ ش أ