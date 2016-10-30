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رئيس الوزراء الإيطالي يتعهد بإعادة بناء المنازل والكنائس المتهدمة جراء الزلزال

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رئيس الوزراء الإيطالي يتعهد بإعادة بناء المنازل والكنائس المتهدمة جراء الزلزال رئيس الوزراء الإيطالي يتعهد بإعادة بناء المنازل والكنائس المتهدمة جراء الزلزال

رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي

تعهد رئيس الوزراء الإيطالي، بإعادة بناء المنازل والكنائس والمحال التي تهدمت بفعل الزلزال الذي ضرب وسط البلاد اليوم الأحد، بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر.

وقال ماتيو رينزي في مؤتمر صحفي -حسبما ذكرت “إيه بي سي” الأمريكية- إنه سيتم إيجاد الموارد المالية لاستعادة العناصر الأساسية التي تشكل الهوية الوطنية، لافتًا إلى أن الزلزال لم يتسبب في وقوع قتلى حتى الآن رغم قوته.

وتسبب الزلزال في انهيار عدد من الكنائس التاريخية والمباني الأثرية بمدينة نورشا القريبة من مركز الزلزال ومن بينها كاتدرائية القديس بنديكت التي تعود للقرن الرابع عشر، بالإضافة إلى إصابة 20 شخصا على الأقل.

أ ش أ

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