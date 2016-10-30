مجلس أوروبا يحذر مجددًا تركيا من إعادة العمل بعقوبة الإعدام

حذر مجلس أوروبا مجددا تركيا من إعادة العمل بعقوبة الإعدام، مذكرا بأن ذلك لا يتوافق مع شروط المنظمة التى تضم 47 دولة أوروبية.

وصرح متحدث باسم مجلس أوروبا اليوم على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) بأن تطبيق عقوبة الإعدام يتنافى مع الانتماء إلى مجلس أوروبا”.

يأتى ذلك غداة إعلان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أنه سيعرض على البرلمان فى وقت لاحق إعادة العمل بعقوبة الإعدام، معتبرًا أن الانتقادات الصادرة عن الدول الغربية بهذا الشأن “لا قيمة لها”.

يشار إلى أن وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبى فيديريكا موجيرينى قد حذرت من قبل من أن عضوية الاتحاد الاوروبى لا يمكن منحها لأى دولة تطبق عقوبة الإعدام.

يذكر أن السلطات التركية أعربت عن نيتها إعادة تطبيق هذه العقوبة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة فى يوليو الماضى وذلك بعدما ألغتها أنقرة فى العام 2004 فى إطار مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.

أ ش أ