بعد الانفصال... ماريا كاري تخسر برنامجها وتطالب خطيبها بـ50 مليون دولار

في الوقت الذي أرجعت العديد من وسائل الإعلام العالمية سبب انفصال النجمة العالمية ماريا كاري Mariah Carey عن خطيبها رجل الأعمال الشهير جيمس باكر James Packer إلى معارضته فكرة برنامجها الواقعي الجديد، فسخت الشركة المنتجة تعاقدها مع النجمة.

وقد حصل ذلك كردّ فعل تلقائي من الشركة التي اعتمدت في محتوى البرنامج الواقعي على حياة ماريا البالغة من العمر 46 عاماً وخطيبها البالغ من العمر 48 عاماً.

واللافت أن ماريا رغم مرور حوالي الشهر على انفصالها لم تتخلَّ حتى الآن عن خاتم خطوبتها البالغ سعره 10 ملايين دولار.

كما أنّ النجمة لم تكتفِ بذلك فقط، بل طالبت جيمس بـ50 مليون دولار تعويضاً لها بعد أن أجبرت على إيقاف جولتها الغنائية نظراً للحالة النفسية التي عاشتها بعد الانفصال، إضافة إلى التكاليف التي تحمّلتها بعد أن نقلت طفليها من نيويورك للعيش في لوس أنجلوس، حتى يتمكن خطيبها من البقاء إلى جانب عائلته هو.

وكانت ماريا كاري قد انفصلت عن جيمس باكر بعد شجار دار بينهما على متن يخت خاص بالأخير في اليونان، وقد تطور الشجار حتى استدعى تدخل مرافق النجمة، ومنذ ذلك الحين انتهت علاقتهما ولم يلتقيا.

بالصور: ماريا كاري تحتفل مع زوجها السابق

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