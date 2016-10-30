بعد منزل فرنسا... أنجلينا جولي وبراد بيت يبيعان منزل نيو أورلانز

أثبتت النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie أنّ لا عودة عن قرار الانفصال عن زوجها الممثل الشهير براد بيت Brad Pitt بعد أن تحدّثت بعض الصحف عن نيّة العودة عن القرار الذي اتخذته النجمة منذ أكثر من شهر.

وجاء ذلك بعد أن بدأ الثنائي في تصفية أملاكهما المشتركة خارج الولايات المتحدة عندما باعا منزلهما في فرنسا، وحالياً داخل الولايات المتحدة حيث تم بيع منزلهما في مدينة نيو أورلينز- لوزيانا، بمبلغ 4.9 مليون دولار.

وكان الثنائي قد اشتريا المنزل، الذي يحوي 5 غرف نوم، عام 2007 بمبلغ 3.5 مليون دولار.

إلى ذلك، أعلن قسم خدمات الأطفال والأسرة بمقاطعة لوس أنجلوس أنه تمّ تمديد فترة التحقيق في قضية العنف الأسري الذي اتُّهم بها براد بحق أطفاله، ثم التوسّع في التحقيق بالقضية ليشمل العنف اللّفظي.

فبعد أن كان متوقعاً أن تنتهي التحقياقات نهاية الشهر الجاري، تبيّن لدى المحكمة أنّ تعنيف براد لم يقتصر على ابنه مادوكس البالغ من العمر 15 عاماً خلال رحلة العودة من فرنسا في الطائرة فقط، بل شمل أطفاله جمعياً لفظياً.

وعلى ذلك، فإنّ قسم خدمات الأطفال والأسرة سيقوم باستجواب الأطفال الـ6 من جديد، كما ستُستجوب مندوبة الأمم المتحدة أنجلينا جولي، إضافة إلى جميع العاملين معهما في المنزل للتأكّد من حقيقة تعنيف براد لعائلته.

تمديد فترة التحقيق في قضية براد بيت..وهذه هي التفاصيل الجديدة

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