جاي زي يشتري أعمال الراحل برنس المؤجلة

عرض النجم العالمي جاي زي Jay Z ، زوج النجمة الشهيرة بيونسيه Beyoncé، على ورثة النجم الراحل برنس Prince أن يشتريَ الغنائية التي لم تطرح للجمهور قبل وفاته.

وعلى ذلك يرغب النجم بإنتاج أغاني برنس التي لم يصدرها قبل وفاته، وبالتالي الحصول على إرادات بيعها.

وقد بلغت قيمة العرض الذي قدمه جاي زي لورثة برنس حوالي الـ 40 مليون دولار.

وكان برينس قد توفي في 21 أبريل الماضي، عن عمر ناهز 57 عاماً، وباع خلال مسيرته الفنية، أكثر من 100 مليون نسخة من ألبوماته الـ 36.

افتتاح متحف النجم الراحل برنس في منزله

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