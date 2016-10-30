النيابة تطعن على حكم إعدام عضوين بتشكيل عصابى قتلا طبيباً لسرقته

قدمت النيابة العامة، طعناً أمام محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى شفيق، للمطالبة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات طنطا، بإعدام متهمين بقتل طبيب وسرقة متعلقاته، واختطاف آخر وطلب نصف مليون جنيه فدية، وإعادة محاكمتهما من جديد.

كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما بإعدام فوزى عبد المقصود الدسوقى، وأشرف عبد المقصود الدسوقى، حضوريا وقضت بالإعدام غيابيا بحق 4 متهمين هاربين، ﻹدانتهم بقتل طبيب وسرقة متعلقاته بالإكراه، واختطاف مواطن وإطلاق سراحه مقابل فدية 500 ألف.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قتلوا المجنى عليه البسيونى محمد البسيونى سلامة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم وأعدوا بنادق آلية وسلاسل حديدية وعصى خشبية وماسورة حديدية، مستلقين سيارتين ربع نقل بيضاء وفيرنا ملاكى، وما أن مر المجنى عليه بسيارته وظفروا به فريسة بين السيارتين حتى داهمه المتهمون بالسيارة الأولى مصطدمين بسيارته لإرغامه على التوقف، وما أن حاول المجنى عليه مفاداتهم والفرار بسيارته حتى أمطروه بوابل من الأعيرة النارية حتى أصيب بعدة طلقات .