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رئيس البرلمان لـ"زكى بدر": "الأرصاد تخاطب وزارات أخرى وحكومة أخرى"

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رئيس البرلمان لـ"زكى بدر": "الأرصاد تخاطب وزارات أخرى وحكومة أخرى" رئيس البرلمان لـ"زكى بدر": "الأرصاد تخاطب وزارات أخرى وحكومة أخرى"

 شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن نقاشا حادا بين النواب، وأحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، على خلفية مناقشة أزمة السيول، التى ضربت عدد من المناطق بالجمهورية، الأمر الذى دفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيه أسئلة حادة لـ "زكى بدر"، قائلاً: " وزارة الرى أكدت من شهرين، إنها على استعداد كامل لمواجهة تلك السيول، قلتم أن الكميات كانت كبيرة، لكن لماذا لم تنبهوا المواطنين بعدم المرور من الطرق المُتوقع تعرضها لأزمة السيول؟".

وأضاف "عبد العال" خلال حديثه للوزير أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، بالجلسة العامة المنعقدة الآن، متابعاً: " ما استنتجته من خلال تلك الجلسة، هو أنه ليس هناك تنسيق بين الوزارات المعنية وهيئة الأرصاد الجوية.

وقال عبد العال :" هيئة الأرصاد تخاطب وزارات أخرى وحكومة أخرى"، وهو ما قابله النواب بالتصفيق الحاد.

 

 

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