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زكى بدر: أماكن السيول متوقعة لكن لا يمكن منع آثار كميات الأمطار

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زكى بدر: أماكن السيول متوقعة لكن لا يمكن منع آثار كميات الأمطار زكى بدر: أماكن السيول متوقعة لكن لا يمكن منع آثار كميات الأمطار

>كتب : نورا فخرى

قال د. أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، إن هناك تنسيقا كاملا بين جميع الوزارات والهيئات المعنية لمواجهة تداعيات السيول، مشيراً إلى أن هيئة الأرصاد الجوية نبهت بوجود السيول.

جاء ذلك تعقيباً على تساؤلات د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حول ما إذا كان هناك تنسيق بين الوزارات وهيئة الأرصاد الجوية، لاسيما وأن لم توجه أى تنبيهات للمواطنين. 

وأضاف بدر، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة د. علي عبد العال، أن السيول متوقع أماكنها، لكن الكميات لا يمكن منع آثارها، قائلاً : " لدى وزير الري والموارد المائية علي تليفونه المحمول جميع أماكن السيول وكمياتها وتوزيعها على الخريطة، لكن كميات الأمطار لا يمكن منع آثارها، فقط يمكن تجفيف آثارها". 

 


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مصر 365

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