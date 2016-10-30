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«الكهرباء»: عودة التيار بنسبة 80% لرأس غارب بعد انقطاعه بسبب السيول

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«الكهرباء»: عودة التيار بنسبة 80% لرأس غارب بعد انقطاعه بسبب السيول «الكهرباء»: عودة التيار بنسبة 80% لرأس غارب بعد انقطاعه بسبب السيول

أرشيفية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عودة التيار الكهربائي بنسبة 80% لمدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، مؤكدة عمل الموزع الأول بالكامل حيث تم توصيل التيار لمحطة المياه والمخابز ومحطة الوقود مباشرة من الشبكة، عقب الفيضانات الغزيرة التي ضربت المدينة.

وأفاد بيان للوزارة اليوم، بأنه جار العمل لإعادة التيار لمغذيين بالموزع الثاني الذي يشمل تسعة مغذيات، مشيرا إلى أن محطات الصرف الصحي ما زالت تعمل من خلال وحدات الديزل المتنقلة.

وأكدت الوزارة أن جار العمل لإعادة التغذية الكهربائية لكافة الأماكن المتضررة بعد التأكد من إزالة آثار السيول لضمان عدم إصابة المواطنين.

كان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قد تفقد مدينة رأس غارب أمس، بعد أن أغرقتها السيول وأسفرت عن سقوط تسعة قتلى وعشرات المصابين والمفقودين وخسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

أ ش أ

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