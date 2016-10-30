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السيسي يوجه بخفض قيمة الأرض بالمنطقة الصناعية ببورسعيد لتشجيع المشروعات الصغيرة

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السيسي يوجه بخفض قيمة الأرض بالمنطقة الصناعية ببورسعيد لتشجيع المشروعات الصغيرة السيسي يوجه بخفض قيمة الأرض بالمنطقة الصناعية ببورسعيد لتشجيع المشروعات الصغيرة

الرئيس عبد الفتاح (أرشيفية)

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخفض قيمة الأرض في منطقة الرسوة الصناعية في بورسعيد من 1100 جنيه للمتر إلى 700 جنيه للمتر وتقديم حوافز لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق الصناعية الثلاث لحثهم على سرعة الإنتاج عقب استلام منشآتهم.

كما وجه الرئيس السيسي خلال لقائه بوزير الصناعة والتجارة طارق قابيل وجه بتنظيم مسابقات لاختيار أفضل وأمهر الصناع في الصناعات الحرفية التي تساهم في خفض الواردات وزيادة الإنتاج المحلي، بحيث تقوم الدولة برعايتهم من خلال منحهم حوافز تشجعهم على تطوير صناعاتهم. وتوفير قروض لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بفائدة تبلغ 5% وتسهيلات للسداد على 10 سنوات في إطار مبادرة الرئيس لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه أوضح الوزير أن مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي سيتم انشاؤها في المناطق الصناعية بجنوب الرسوة في بورسعيد، ومدينتي بدر، والسادات، ستتيح حوالي 500 منشآه صناعية جاهزة للتشغيل تخدم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر كافة السبل لتسهيل بدء النشاط من خلال تيسير إجراءات التراخيص وتوفير كافة المرافق، مع إمكانية الحصول على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع يلائم جميع الاحتياجات الصناعية، فضلاً عن التفاعل والتكامل بين مختلف أنواع الصناعات بحكم تجاورها وتمركزها في منطقة واحدة.

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