بالصور.. 150 يزرن معالم الأقصر الآثرية ضمن رحلات قطار الشباب

زار أكثر من 150 فتاة أعضاء الفوج الرابع من رحلات قطار الشباب، اليوم الأحد، معابد ومعالم الأقصر الآثرية والسياحة، وذلك ضمن مشروع رحلات "إعرف بلدك"، الذى ترعاه وزارة الشباب والرياضة " الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية "، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر .

150 فتاة من الفوج الرابع برحلات قطار الشباب والرياضة فى زيارة لمعالم الأقصر الآثرية

كان أعضاء الفوج الرابع وصولوا محافظة الأقصر منذ 48 ساعة، وكان فى استقبالهم حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، ونجلاء سعدى منسق رحلات قطار الشباب وأحمد محمود على منسق الرحلات بالمديرية، وتم تنفيذ برنامج زيارة للمعالم الأثرية بمحافظة الأقصر "معبد الكرنك ".



>زيارة فوج قطار الشباب لمعبد الأقصر بكورنيش النيل

ويسافر فوج من الشباب مساء يوم الخميس من كل أسبوع من محطة مصر بالقاهرة إلى محطة الأقصر، ويتوجه نصف عدد المشاركين إلى المدينة الشبابية بالأقصر ثم يكمل القطار رحلته إلى أسوان، حيث يتوجه نصف عدد المشاركين إلى المدينة الشبابية بأسوان والعودة بالعكس، حيث يبدأ التحرك من أسوان مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع إلى الأقصر ومنها إلى القاهرة، ورحلة التبادل تتم بين مدينتى الأقصر وأسوان بالأتوبيسات صباح يوم الاثنين من كل أسبوع.

وتتحمل وزارة الشباب والرياضة تكلفة الإقامة والإعاشة فى غرف مكيفة بالمدينة الشبابية وتكلفة السفر بالقطار مكيف الهواء من محطة سكك حديد مصر وتقديم ثلاث وجبات ( إفطار / غداء / عشاء ) ، ورسوم زيارات الأماكن الأثرية بالأقصر وأسوان، وتتضمن الزيارات بمدينة الأقصر البر الشرقى ومتحف الأقصر والصوت والضوء والبر الغربى والبر الشرقى، فيما تضم أسوان زيارة متحف النوبة وجزيرة النباتات والقرية النوبية والمسلة الناقصة والسد العالى ومعبد فيلة.



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