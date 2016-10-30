جامعة قناة السويس تكرم أسر شهداء الشرطة والجيش بالإسماعيلية

أكد الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، أن ما قدمه شهداؤنا الأبطال من رجال الجيش والشرطة يعد طريق نور من أجل مصر وإنهم استشهدوا من أجل أن نحيا ووتنعم مصر باستقرارها والتحية واجبة لأسرهم الأبطال الذين أنجبوا لمصر خيرة الأبناء وأن تكريم الجامعة لهم حق علينا جميعًا .

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والكابتن طارق عجيبة مدير عام رعاية الشباب وفى إطار سلسلة الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة استقبال أسر شهداء الشرطة والجيش وتكريمهم حيث تم تكريم 5 من أسر شهداء الجيش والشرطة وهى أسرة الشهيد المجند مصطفى محمود عبد الحميد الذى استشهد فى الشيخ زويد وأسرة الشهيد المجند إبراهيم محمد عبد الحليم الذى استشهد بكرم القواديس وأسرة الشهيد المجند محمد طارق على والذى استشهد ببئر العبد وأسرة الشهيد المواطن أحمد عبد الوهاب الذى استشهد بحادثة الهروب من سجن المستقبل وأسرة الشهيد المجند محمد بغدادى الذى استشهد بمذبحة رفح الأولى، وخلال التكريم أعرب الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة عن فخر الجامعة بهذا التكريم.