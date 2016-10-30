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وزارة التربية والتعليم ترسل إخطارا بإجراء انتخابات مجالس الأمناء

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وزارة التربية والتعليم ترسل إخطارا بإجراء انتخابات مجالس الأمناء وزارة التربية والتعليم ترسل إخطارا بإجراء انتخابات مجالس الأمناء

>دمياط - عبده عبد البارى

 

أرسلت وزارة التربية والتعليم فاكسا إلى مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بإجراء انتخابات مجالس الأمناء والآباء والمعلمين على كافة مستويات المديريات دون التقيد بالمواعيد التنظيمية الواردة القرار الوزارى رقم 306 لسنة 2014 الصادر بشأن إعادة تنظيم مجالس الأمناء والآباء والمعلمين.

 

وأكد الفاكس  ضرورة البدء فى انتخابات المجالس بإستثناء مدارس مجموعة 30 يونيو على أن تبدأ إجراءات الانتخابات بدءاً من 1 نوفمبر.

ويترتب على هذا القرار حل مجالس الأمناء والآباء والمعلمين التى استمرت ما يقرب من 5 سنوات.

  

 

 

 


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