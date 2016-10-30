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وزير الرى للسيسى: 120 مليون متر مكعب "أمطار" على البحر الأحمر فى 6 ساعات

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وزير الرى للسيسى: 120 مليون متر مكعب "أمطار" على البحر الأحمر فى 6 ساعات وزير الرى للسيسى: 120 مليون متر مكعب "أمطار" على البحر الأحمر فى 6 ساعات

>كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الأحد، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الموارد المائية والري استعرض خلال الاجتماع الإجراءات التي تقوم بها الدولة في إطار التعامل مع السيول الغزيرة التي تعرضت لها بعض أنحاء البلاد، ولاسيما محافظات البحر الأحمر والصعيد والوادي الجديد، والحد من الإضرار الناجمة عنه.

وأشار وزير الرى،  إلى أن الأيام الماضية شهدت سقوط كميات ضخمة من الأمطار نتيجة ظاهرة تغير المناخ، وصلت إلى 120 مليون متر مكعب على البحر الأحمر خلال ست ساعات، و45 مليون متر مكعب في الوادي الجديد خلال يومين.

 وأكد وزير الموارد المائية والرى، أن المشروعات التى قامت الدولة بتنفيذها على مدي العامين الماضيين للحماية من السيول، والتي تضم سدود لحصاد الأمطار وسدود إعاقة وبحيرات صناعية، ساهمت بشكل حيوي في الحد من الخسائر الناتجة عن السيول، والتي كانت ستتضاعف بدون وجود هذه المشروعات.

وأوضح الوزير أن الخسائر الناتجة عن السيول تركزت فى مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر نظراً لطبيعة الأرض، فضلاً عن تركز التجمعات السكانية بالمدينة فى مجرى السيول.   


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