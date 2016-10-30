نواب يعترضون على كلمة وزير الرى عن أزمة السيول.. وزكى بدر يتحدث بديلا

تسبب اعتراض النواب على كلام وزير الرى والموارد المائية عن أزمة السيول التى ضربت بعض المحافظات منها قنا وسوهاج والبحر الأحمر،وعدم اقتناعهم برده عليهم وحديثه عن موقف الحكومة، فى عدم استكمال وزيرى الرى كلمته وصعود وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر على لإلقاء الكلمة بدلا منه.

وقام المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بالصعود إلى وزير الرى أثناء حديثه، وهمس إليه ليقطع كلمته ويصعد بدلا منه وزير التتمية المحلية، حيث قال وزيرى الرى: "أكتفى بهذا القدر وأترك الكلمة لزميلى وزير التنمية المحلية".