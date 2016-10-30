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25 ديسمبر.. الحكم على 11 متهما بقتل ضابط شرطة وتهريب سجناء بالعياط

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25 ديسمبر.. الحكم على 11 متهما بقتل ضابط شرطة وتهريب سجناء بالعياط 25 ديسمبر.. الحكم على 11 متهما بقتل ضابط شرطة وتهريب سجناء بالعياط

>كتبت ندى سليم

حجزت الدائرة 8 جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة 11 متهما متورطين فى تهريب مساجين من سيارة ترحيلات بمنطقة العياط، وقتل ضابط شرطة وإصابة عدد من أفراد الشرطة، إلى جلسة 25 ديسمبر، للنطق بالحكم.

 

ترجع تفاصيل القضية رقم رقم 15246 لسنة 2010، إلى اتفاق المتهمين على تهريب المتهم "عبد العزيز.ح"، من خلال إطلاق الرصاص على سيارة الترحيلات بمركز العياط، وأعدوا فى سبيل ذلك أسلحة نارية وبيضاء، لاستهداف السيارة خلال طريقها بإحدى الطرق السريعة، وأطلقوا النار عليها، لإيقافها وتهريب السجين منها، وأسفر عن ذلك وفاة ضابط شرطة "محمد خليفة"، وإصابات متفرقة لعدد من المساجين والقوة الأمنية المرافقة للسيارة.

 

وأسندت النيابة للمتهمين الشروع فى قتل 13 من أفراد قوة التأمين المرافقة لسيارة الترحيلات بإطلاق النار عليهم بغية تهريب أحد المتهمين، واستعملوا القوة مع موظفين عموميين بغرض تعطيلهم عن أداء وظيفتهم فى إعادة المتهم لقسم الشرطة.

 

و شمل أمر الإحالة أسماء المتهمين: حمزة عبد العزيز، ومحمود سعد سعد، ورمضان شعبان، وحمدى حمزة عبد العزيز، ورضا سعد سعد، وسند حمزة عبد العزيز، وعويس محمد نادى، وعبد العزيز حمزة عبد العزيز، وأحمد سعد سعد، ومحمد على عبد التواب، وعياد أحمد.

 

وقررت النيابة إحالة المتهمين فى القضية رقم 15246 لسنة 2010، للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد والشروع فى القتل.

 

 


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