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ضبط سيارة بداخلها 151 طربة حشيش وبندقية خرطوش وهروب قائدها بمطروح

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ضبط سيارة بداخلها 151 طربة حشيش وبندقية خرطوش وهروب قائدها بمطروح ضبط سيارة بداخلها 151 طربة حشيش وبندقية خرطوش وهروب قائدها بمطروح

>مطروح – حسن مشالى

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام والقوة المرافقة، أثناء المرور الأمنى بدائرة القسم من ضبط سيارة بداخلها 151 طربة حشيش وبندقية خرطوش، دون قائدها.

تلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط سيارة ماركة تويوتا بدون لوحات معدنية، فر قائدها هاربا عند مشاهدته للقوات، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على بندقية خرطوش عيار 12 ماركة ريكول وبداخلها عدد 5 طلقات من ذات العيار وضبط 151 مائة طربة لمادة الحشيش المخدر.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات الحمام للعرض على النيابة العامة وجارِ رفع بصمتى الشاسية والموتور للسيارة لبيان ما إذا كان مبلغ بسرقتها أو مهربة جمركيا من عدمه، والكشف عن السلاح المضبوط لبيان ما إذا كان مبلغ بسرقته من مواقع شرطية من عدمه وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

 

 


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