بالصور.. أهالى رأس غارب يحررون 700 محضر بالقسم لإثبات تضررهم من السيول

بعد أن رفض المسئولون سماع شكواهم واستغاثاتهم بعد أن ضربت السيول مدينتهم وخربت منازلهم، لجأ أهالى رأس غارب إلى تحرير محاضر بقسم شرطة رأس غارب بفقدان محتويات وأثاث شققهم والذهب الخاص بزوجاتهم، لإثبات حالة الضرر التى تعرضوا لها بسبب السيول، والتى بلغ إجمالها حتى الآن إلى 700 محضر.

أهالى رأس غارب أمام القسم لتحرير المحاضر

فؤجى العميد أيمن منسى، مأمور قسم شرطة رأس غارب، ونائبه الرائد محمد عبد الرحمن، على مدار أمس واليوم، بتجمع أهالى رأس غارب أمام قسم الشرطة، للمطالبة بتحرير محاضر لإثبات الأضرار التى وقعت عليهم جراء اقتحام 120 مليون متر مكعب من المياه منازلهم الخميس الماضى، وتدمير وفقدان جميع محتويات هذه المنازل من أجهزة كهربائية وأموال وذهب وأثاث، فضلا عن تدمير أكثر من 310 سيارات جرفتها المياه بعيدا عن منازل أصحابها.

وقام الرائد محمود إمام رئيس مباحث قسم شرطة رأس غارب، والملازم أول محمد سعفان ضابط النظام بالقسم، تحت إشراف اللواء مصطفى عبد الفتاح مساعد فرقة شمال البحر الأحمر، بتحرير محاضر لأكثر من 700 شخص، أكدوا خلالها تهدم 20 منزلا وسقوط سور ثلاث مدارس وتدمير محتويات 120 منزلا بالكامل وانهيار أسقف نحو 200 منزل وتلف أكثر من 310 سيارات جرفتها المياه.

تجمع الاهالى امام القسم لتحرير محاضر اثبات الحالة

وأضاف الأهالى أنهم قاموا بحصر جميع الخسائر التى تعرضوا لها جراء السيول التى ضربت منازلهم، وهى عبارة عن ثلاجات وبوتوجازات وغسلات وتليفزيونات وأجهزة حاسب آلى وأسطوانات غاز وأسرة ودواليب ومراتب وأكثر من 15 كيلو ذهب وأموال، فضلا عن فقدان سيارات كانت متوقفة أمام المنازل.

وأثبت الأهالى أيضا فى المحاضر التى حرروها توقف الحياة داخل رأس غارب بسبب انقطاع التيار الكهربى لمدة يومين، فضلا عن قطع الطريق المؤدى إليها ونقص الأدوية. ووجه اللواء محمد توفيق، مدير أمن البحر الأحمر، بإحالة تلك المحاضر للنيابات المختصة.