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رئيس وزراء صربيا يقلل من شأن العثور على أسلحة قرب منزل والديه

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رئيس وزراء صربيا يقلل من شأن العثور على أسلحة قرب منزل والديه رئيس وزراء صربيا يقلل من شأن العثور على أسلحة قرب منزل والديه

فوسيتش

قال رئيس الوزراء الصربي الكسندر فوسيتش يوم الأحد إنه لا يعتقد أنه كان هدفا لمحاولة اغتيال ساعيا لتهدئة التوترات بعد العثور على مخزن أسلحة على الطريق الذي عادة ما يمر به موكبه.

وعُثر على الأسلحة وبينها منصة إطلاق صواريخ وقنابل يدوية وذخائر لبنادق في الأدغال بحي يانيتشي قرب تقاطع طرق يتعين على موكب رئيس الوزراء تقليل السرعة لدى المرور به في الطريق إلى منزل والديه.

وبحسب رويترز قال فوسيتش للصحفيين في إفادة صحفية أقيمت لبحث زيارة لبعثة صندوق النقد الدولي “ببساطة يمكن أن يكون أحد قد خبأ الأسلحة هناك بالصدفة… هذه ليست محاولة اغتيال.”

وأضاف أن بلاغا أدى إلى العثور على الأسلحة وإنه نقل على الفور إلى مكان سري آمن. ولم يتم القبض على أحد.

ويبدو أنه كانت هناك حراسة أمنية إضافية له في المؤتمر الصحفي يوم الأحد الذي كان موعده تحدد مسبقا وأقيم في المبنى المركزي الحكومي.

وقال فوسيتش إنه ينتظر تقرير الطب الشرعي عن مكان العثور على المخزن.

 

 

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