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الجعفري يدعو لتعاون عراقي- جزائري أمنيا واستخباريا لمكافحة الإرهاب

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الجعفري يدعو لتعاون عراقي- جزائري أمنيا واستخباريا لمكافحة الإرهاب الجعفري يدعو لتعاون عراقي- جزائري أمنيا واستخباريا لمكافحة الإرهاب

إبراهيم الجعفري

دعا وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري إلى الإسراع بعقد اجتماع اللجنة المشتركة العراقية-الجزائرية, وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين لاسيما في مجال التعاون الأمني والاستخباري لما له من أهمية كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب.

وأكد الجعفري – خلال لقائه سفير الجزائر لدي العراق عبد القادر بن شاعة ببغداد اليوم الأحد حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية – أهمية تكثيف زيارات مسؤولي البلدين, وفتح مزيد من آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات, وقال: إن العراق يخوض حربا ضد إرهابيين جاءوا من أكثر من 100 دولة وهو ما يتطلب توحيد الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب ومنع انتشاره.

ومن جانبه, أعرب السفير الجزائري عن دعم بلاده للعراق في حربه ضد تنظيم (داعش) الإرهابي منوها بالانتصارات الكبيرة التي حق`قها العراقيون في حربهم ضد الإرهاب.

وقال إن الجزائر تسعى لإقامة أفضل العلاقات مع العراق, وتبادل الخبرات في مجال الكهرباء والنفط والسياحة والتعليم العالي والتعاون بين برلماني البلدين بما يعزز العلاقات الثنائية ,لافتا إلى أن وزير خارجية الجزائر يعتزم زيارة بغداد في إطار دعم التعاون المشترك بين البلدين.

أ ش أ

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