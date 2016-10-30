أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
مساء الأنوار - ثروت سويلم: توجه الدولة وراء قرار عدم تأجيل مباريات الدوري رغم التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الخميس.. أحمد يونس يحتفل بمرور عام على «كلام معلمين»

Google+ Print
الخميس.. أحمد يونس يحتفل بمرور عام على «كلام معلمين» الخميس.. أحمد يونس يحتفل بمرور عام على «كلام معلمين»

الإعلامي أحمد يونس، مقدم برنامج كلام معلمين

يحتفل الإعلامي أحمد يونس، مقدم برنامج “كلام معلمين”، المُذاع على الراديو 9090، يوم الخميس المقبل، بمرور عامٍ على بداية البرنامج.

ومن المقرر أن يستضيف يونس، نجوم تتر البرنامج “أسفلت – أمير يوسف – أسامة الهادي – رشا الشرنوبي- ديكا – حاتم مصطفى – والموزع هشام وطني”، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت التي ستتضمنها الحلقة .

ومن المنتظر أن يحل النجم العالمي ماهر زين، ضيفًا على البرنامج مع بداية السنة الجديدة في حلقة الجمعة.

ويحتفل يونس، بعد غد الثلاثاء، بيوم “الهالووين” من خلال حلقةٍ مختلفة مخصصة بالكامل للرعب فقط.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا