الخميس.. أحمد يونس يحتفل بمرور عام على «كلام معلمين»

يحتفل الإعلامي أحمد يونس، مقدم برنامج “كلام معلمين”، المُذاع على الراديو 9090، يوم الخميس المقبل، بمرور عامٍ على بداية البرنامج.

ومن المقرر أن يستضيف يونس، نجوم تتر البرنامج “أسفلت – أمير يوسف – أسامة الهادي – رشا الشرنوبي- ديكا – حاتم مصطفى – والموزع هشام وطني”، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت التي ستتضمنها الحلقة .

ومن المنتظر أن يحل النجم العالمي ماهر زين، ضيفًا على البرنامج مع بداية السنة الجديدة في حلقة الجمعة.

ويحتفل يونس، بعد غد الثلاثاء، بيوم “الهالووين” من خلال حلقةٍ مختلفة مخصصة بالكامل للرعب فقط.