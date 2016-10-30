إصابة 20 شخصا جراء زلزال إيطاليا

أصيب 20 شخصا على الأقل جراء الزلزال الذي ضرب وسط إيطاليا، صباح اليوم الأحد بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر فيما لم ترد أنباء حول سقوط قتلى.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن رئيس الحماية المدنية فابريزيو كورشو قوله إن عددا من القرى انعزلت جراء الزلزال ما أعاق تقدير حجم الأضرار التي لحقت بها, لافتا إلى أن الطائرات المروحية تقوم بدور نقل المصابين إلى المستشفيات.

وأعرب عمال الإنقاذ عن مخاوفهم من احتمال حدوث انهيارات أرضية، فيما أشارت الشبكة إلى استمرار أعمال الإنقاذ في ظل حدوث هزة ارتدادية كل 20 دقيقة تقريبا.

وكان زلزالان قد وقعا الأربعاء الماضي بقوة5.5 و 6.1 درجة على مقياس ريختر تبعهما المئات من الهزات الارتدادية وذلك دون التسبب في سقوط قتلى.

أ ش أ