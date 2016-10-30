البورصة تربح 700 مليون جنيه في نهاية تعاملات اليوم

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد – مستهل تعاملات الأسبوع – مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين الأفراد المصريين، فيما مالت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 700 مليون جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 411.7 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 1.5 مليار جنيه تضمنت صفقات بسوق المتعاملين الرئيسيين ونقل ملكية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي اكس 30” بنسبة 0.17 فى المائة؛ ليبلغ مستوى 8357.42 نقطة، فيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” ارتفاعا بنحو 0.45 في المائة، ليبلغ مستوى 340.83 نقطة.

شملت الارتفاعات مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقاً، الذي زاد بنحو 0.47 فى المائة، ليبلغ مستوى 803.49 نقطة