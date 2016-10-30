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تركيا ترسل تعزيزات عسكرية على الحدود مع سوريا

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تركيا ترسل تعزيزات عسكرية على الحدود مع سوريا تركيا ترسل تعزيزات عسكرية على الحدود مع سوريا

الجيش التركي – أرشيفية

أرسلت تركيا، اليوم الأحد، تعزيزات عسكرية إلى وحداتها في منطقتي “قارقميش” و”أوغوز إلي” الحدوديتين مع سوريا، في ولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد.

وأفاد مراسل الأناضول أن التعزيزات أرسلت من اللواء 106 مدفعية، وتضمنت سيارات مصفحة و8 دبابات وأفراد ولوزام عسكرية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ونقل عن مصادر أمنية أن السيارات المصفحة ستستخدم في عمليات التطهير التي تستهدف تنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة جرابلس السورية.

ودعماً لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة “داعش” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.

ونجحت العملية، في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقاً تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي جرابلس، واعزاز بريف حلب، وبذلك لم يبق أي مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة “داعش”.

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