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تفاصيل الاستديو التحليلي لمبارايات اليوم على «ON Sport»

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تفاصيل الاستديو التحليلي لمبارايات اليوم على «ON Sport» تفاصيل الاستديو التحليلي لمبارايات اليوم على «ON Sport»

ON Sport – أرشيفية

تستكمل، اليوم الأحد، مباريات الأسبوع السابع من الدوري الممتاز لكرة القدم، عبر أقوى الاستديوهات التحليلية والتى تضم نخبة من أفضل المعلقين والمحللين الرياضيين فى الشرق الأوسط، وذلك على شاشة  «ON Sport».

وينطلق الاستديو التحليلي الأول، فى الثانية ظهرا بتقديم الكابتن أحمد جمال وبصحبة كابتن مجدي عبدالغني وكابتن هاني رمزي وكابتن محمد أبو العلا لتقديم وتحليل مباراتي الشرقية ووادي دجلة والتى تنطلق فى الثالثة إلا ربع بتعليق كابتن محمد الغياتي ، ومباراة المقاصة والمقاولون العرب والتي تبدأ فى تمام الخامسة عصرا بتعليق النجم ايمن الكاشف.

وفي السابعة وربع مساء ، يقود نجم الإعلام الرياضي كابتن مدحت شلبي الاستديو التحليلي ، للمباراة المرتقبة بين النادى الأهلى والاتحاد السكندري والتى تنطلق فى الثامنة مساء بصحبة كابتن طه اسماعيل وكابتن ايمن يونس وكابتن محمد عمر بصوت المعلق مؤمن حسن ، كل تلك المباريات بصحبة نجم التحليل التحكيمي الكابتن أحمد الشناوي والتحليل الرقمي كابتن احمد عز.

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