تحذير مهم لكل أم أب: لا تؤذ طفلك بسبب عادة الهز

قد تتسبب الأمهات فى إصابة أطفالهم بمرض خطير دون قصد فقد يبكى الطفل بكاءً شديداً فتسرع الأم للامساك به وهزهزته بشده حتى تخيفه ويتوقف عن البكاء فى حين أن هذه الأم قد تتسبب فى إسكات ابنها إلى الأبد بسبب هذه الحركة المعتادة عند كثير من الناس.

يقول الدكتور جمال شفيق أحمد ـ أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، قد يصاب الطفل بمرض يسمى مرض هزهزة الطفل وهو مرض يكون فيه تدمير دائم للمخ وفى بعض الحالات قد يتسبب فى موت الطفل حيث توضح الدراسات أن حوالى ثلث الأطفال الرضع المصابين بهذا المرض يموتون والثلث الآخر يشفى تماما وحوالى 3% إلى 40% يصبحون معاقين إعاقة دائمة.

وإن الآباء الذين يمسكون بأطفالهم من أكتافهم أو من أذرعهم ويهزونهم، وتتحرك طبقا لذلك رؤوسهم إلى الأمام وإلى الخلف مما يسبب تحرك المخ داخل جمجمة الطفل.

ويوضح إذا أخذنا فى الاعتبار أن الأطفال عامة يكون حجم الجمجمة لديهم كبيراً بالنسبة لأجسامهم فإن ذلك يسمح للجمجمة بحركة أكبر للمخ عند الاهتزاز خاصة عند الأطفال الذين يقل سنهم عن سنتين والذين لا تزل عضلات الرقبة ضعيفة عندهم، مما يسبب صعوبة تثبيت الرأس عند الاهتزاز كل هذا يسبب حماية أقل من الإصابة بهذا المرض.

ويضيف كثير من الآباء يعتقدون خطأ أنه بهزهزة الطفل قد يخيفونه دون إيذائه بدنيًا، وعلى هؤلاء الآباء أن يجدوا وسيلة أخرى أكثر أمنا من هذه الطريقة ليتعاملوا بها مع الطفل كثير البكاء، فإن الإصابة من جراء هذه الاهتزازات قد تكون أشد من الإصابات المباشرة التى تسبب صدمات أو إصابات مرئية، ولكن مرض هزهزة الطفل قد تكون فيه الإصابة أشد علاوة على أنها إصابة غير مرئية.

أوضح أن هناك بعض الأعراض التى يتسم بها المرض مما يفيد فى سرعة تشخيصه مثل عدم النوم أو القلق والهيجان وفقدان الشهية والقىء وتظهر أهمية سرعة التشخيص فى إمكان منع التعويق الدائم وقد تمنع أيضا موت الطفل بسبب هذا المرض فانتبهى.