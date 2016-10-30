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بالصور وصول سيارات تابعة للقوات المسلحة لإزالة آثار السيول برأس غارب

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بالصور وصول سيارات تابعة للقوات المسلحة لإزالة آثار السيول برأس غارب بالصور وصول سيارات تابعة للقوات المسلحة لإزالة آثار السيول برأس غارب

>البحر الأحمر - عماد عرفة

 

 

وصلت اليوم لمدينة رأس غارب سيارات مواد غذائية وكسح تابعة للقوات  المسلحة لتقديم معونات وسرعة ازالة اثار السيول بشوارع مدينة غارب المتعرضة للسيول.

 

 

وبحث اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر،  مع قيادات القوات التى وصلت للمدينة طرق ازالة الاثار من شوارع المدينة فى اسرع وقت كما  أكد المحافظ علي ضرورة تكاتف الجميع من أجل الخروج من الأزمة التي ضربت المدينة ، مشيرا الي ان البحر الأحمر تبذل قصاري جهدها من أجل إعادة الحياة الي طبيعتها مرة أخري بمدينة رأس غارب.

 

 

وكان قد تلقى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر  إتصالا هاتفيا من  وزير الدفاع الفريق صدقى صبحى يخطره بارسال 20 ألف كرتونة مواد غذائية من القوات المسلحة لاهالى رأس غارب، والدفع بمخبزين إلييا لتقديم الخبز لاهالى المدينة .

 

 


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