شرطة دبي تحذّر من استخدام الطائرات بدون طيار دون الحصول على تصريح رسمي

أكد الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، أن شرطة دبي لن تتوانى في توقيف كل من يستخدم طائرات بدون طيار دون الحصول على تصريح رسمي من السلطة المخولة بذلك، أو يسيئ استخدام الطائرة بدون طيار ويتسبب في العديد من المشاكل والأضرار.

وأشار المزينة إلى أن هيئة دبي للطيران المدني، مخولة بسن تشريعات تتعلق بأمن وسلامة المجال الجوي في إمارة دبي وقد نصت المادة رقم 12 في القانون رقم 7 لسنة 2015 بشان أمن وسلامة المجال الجوي في إمارة دبي على أن " يعاقب بالحبس أو الغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض للخطر سلامة المجال الجوي في الامارة بأية طريقة كانت" وذلك بهدف الحد من المخاطر التي تسببها هذه الطائرات بدون طيار وتشريعات صارمة خاصة بأنشطتها، إضافة إلى إدراج لائحة تنفيذية بخصوص هذا النشاط على مستوى الإمارة، وطالبت أي شخص أو جهة لديها طائرة بدون طيار بتسجيلها والحصول على الرخصة، وفي حال مخالفته للأنظمة سيواجه بإجراءات قانونية رادعة.

ووجه سعادة الفريق المزينة الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بتتبع كل من يقوم باستخدام هذه النوعية من الطائرات في مناطق الحظر الجوي او ازعاج مرتادي الأماكن العامة، داعياً المواطنين والمقيمين عدم التردد في الاتصال بمركز القيادة والسيطرة على الهاتف 999 وإبلاغ أقرب دورية للشرطة للإبلاغ عن تلك الحالات،

كما دعا سعادة القائد العام لشرطة دبي أولياء الأمور عدم السماح لأطفالهم اللعب بهذه الطائرات في المناطق المحظورة والمساهمة مع رجال الشرطة في نشر الامن والأمان في ربوع الدولة.