حاولت ان تثبت لزوجها أنه يضيع ماله فربحت مليون دولار بالصدفة

شيماء مصطفى

فى حياة الازواج العديد من المفارقات الكوميدية منها الذى ينتهى على خير ومنها الذى ينتهى على شر بينهم ولكن ما حدث فى ” ولاية كارولينا الشمالية ” الواقعة فى الولايات المتحدة الامريكية هو من اغرب تلك المفارقات ، حيث غضبت الزوجة من تصرفات زوجها لانه يضيع ماله على حجز بطاقات الياناصيب رغبة منه فى ربح الاموال فقررت تلقينه درسا .

تفاصيل القصة

فتحكى ” ليندا بلاكويل ” ان زوجها طلب منها شراء تذكرتى ياناصيب من نوعية تعرف بـ ” باوربول ” فغضبت من ذلك وارادت تلقينه الدرس فاشترت بدلا من ذلك تذكرة واحدة بمبلغ مالى ” 10 دولارات ” من نوعية اخرى حتى تثبت له شى واحد ان هذا الامر ما هو الا مضيعة للمال والوقت .

ولكن ما حدث كان مفاجاة لها حيث كان القدر حليفا لها فالتذكرة التى اشترتها هى التذكرة التى ربحت الجائزة الكبرى فى السحب وفازت الزوجة بالمليون دولار وهى غير مستوعبة ما حدث لها ، وأوضحت انه بعد خصم الضرائب من المبلغ فانها ستنفقه فى شراء منزل جديد وتأمين مستقبل حفيدتها فى الجامعة .

شبكةعيونالإخبارية

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