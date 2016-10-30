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بالفيديو ... موقف محرج للإعلامى أحمد موسى على الهواء و محافظ البحر الأحمر يكذبه على الهواء

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بالفيديو ... موقف محرج للإعلامى أحمد موسى على الهواء و محافظ البحر الأحمر يكذبه على الهواء بالفيديو ... موقف محرج للإعلامى أحمد موسى على الهواء و محافظ البحر الأحمر يكذبه على الهواء

عانت فى اليومين الأخيرين من سقوط سيول و أمطار غزيرة جدا على اكثر من مكان و بأكثر من منطقة فى شمال وجنوب مصر وتضرر من تلك السيول المنهمرة الشديدة التى يمكن أن تقتلع عمارة سكنية بالكامل الكثير من اهالينا فى صعيد مصر وتحديدا بمحافظات قنا وسوهاج و أسيوط وتضررت منها الاهلى جميعهم . و أيضا السيول فى منطقة سيناء و البحر الأحمر وراس غارب التى شهدت شيول مدمرة بالفعل ومياه لا يمكن ان يوقفها أحد مدمرة وملتهمة كل شىء فى طريقها بشكل مأسوى . وقد راح ضحية تلك السيول حتى الآن من خلال الرقم المعلن بوزارة الصحة 18 متوفى و 72 مصاب وهذا الرقم قد يكون قابل للزيادة .

وقد بدأ الإعلامى احمد موسى حلقة الامس من برنامجه المذاع على قناة صدا البلد ” على مسؤليتى ” بتتر يقول أن هناك سيول فى الوقت الحالى بمدينة راس غارب بمحافظة البحر الأحمر . وقد ناشد المسئولين بسرعة إنقاذ تلك المدينة الغارقة فى أسرع وقت و أقرب فرصة . وقد قام اللواء أحمد عبد الله محافظ محافظة البحر الأحمر بعمل مداخلة تليفونية مع الإعلامى أحمد موسى وقد كذب هذا الخبر تماما و صرح : هذا الخبر عار تماما من الصحة . مسببا موقف محرج للإعلامى أحمد موسى على الهواء .

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