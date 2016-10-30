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الضرائب تتولى خطة لتحسين معدلات تقديم الإقرارات

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الضرائب تتولى خطة لتحسين معدلات تقديم الإقرارات الضرائب تتولى خطة لتحسين معدلات تقديم الإقرارات

صرح عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تتولى تنفيذ خطة طموحة لتحسين معدلات تقديم الإقرارات الضريبية من خلال تطوير آليات العمل للقضاء على مخاطر عدم تقديم الممولين لإقراراتهم الضريبية في المواعيد القانونية”.

وأضاف مطر – خلال جولته التفقدية اليوم لمأمورية مدينة السلام بضرائب الدخل – إن الأرقام من واقع ملفات المصلحة أثبتت أن 26% من الممولين من الأشخاص الطبيعيين هم من يقدموا الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية، لذلك وضعت المصلحة خطة للتعرف على أسباب عزوف 74% من الممولين لتقديم إقراراتهم الضريبية في المواعيد القانونية، ولتنفيذ هذه الخطة في وقت قياسي تم التطبيق على مأمورية مدينة السلام لما لها من طبيعة خاصة للممولين التابعين لها”.

وأكد رئيس المصلحة أنه سوف يتم تعميم التجربة على جميع المأموريات على مستوى الجمهورية بعد الانتهاء من كافة الإجراءات وأدلة العمل لنشاط الحصر، والإقرارات لتوحيد آلية العمل في جميع المأموريات، وتنفيذ القرار الخاص بإدارة خدمة الممولين على مستوى المأموريات لما لهذه الإدارة من دور فعال في التوعية لتغيير ثقافة الممولين، ولزيادة الحس الوطني، والانتماء لديهم.

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