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تأجيل إعادة محاكمة 103 متهمًا بـ«أحداث مجلس الوزراء» لـ 26 نوفمبر

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تأجيل إعادة محاكمة 103 متهمًا بـ«أحداث مجلس الوزراء» لـ 26 نوفمبر تأجيل إعادة محاكمة 103 متهمًا بـ«أحداث مجلس الوزراء» لـ 26 نوفمبر

أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة 103 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء”، لجلسة 26 نوفمبر المقبل.

جاء قرار التأجيل، لاستكمال المرافعة، حسبما أفاد مراسلنا.

ووجهت النيابة العامة، إلى المتهمين ” مقاومة السلطات، الحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، التخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب”.

وتضمنت قائمة الاتهامات ” حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة”.

 

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