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تعرف على وصيه الفنانه سعاد نصر..أفاقت من الغيبوبة دقائق قالت وصيتها وفارقت الحياه بعدها

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سعاد نصر اصبحت نجمه الكوميديا الاولى فى فى اواخر التسعينات وخصوصا عندما قامت بثنائى رائع مع الفنان الكبير محمد صبحى فى العديد من الاعمال الفنيه ويعد اشهر هذه الاعمال الفنيه التى ترك اثر بالغ فى الكثير من الاجيال وهو مسلسل “يوميات ونيس” الذى كان يتابعه الصغير والكثير وعلم هذا المسلسل الكثير من الاجيال بسبب القيم والاخلاقيات التى كان يتكلم عنها المسلسل.

وبعدين عن الاعمال الفنيه التى تركتها لنها سعاد نصر تزوجت هذه الفنانه الجميله فى حياتها مرتين الاولى من الفنان احمد عبدالوارث وانجب منه ابنتها فيروز وابنها طارق، ولكنها طلبت منه الطلاق بعد سنوات، لتتزوج بعد ذلك من مهندس البترول محمد عبدالمنعم وتظل معه حتى وفاتها.

ودخلت سعاد نصر المستشفى عام 2006 لتجرى عمليه شفط دهون وهذه كانت عمليه بسيطه ولكن شاء القدر ان تحصل على جرعه تخدير زائده ادخلتها فى غيبوبه تامه لمده عام كامل اعلن خبر الفنانه سعاد نصر فى 5 يناير عام 2007.

الراحله سعاد نصر كانت وكأنها تشعر باقتراب أجلها وذكر زوجها المهندس محمد عبد المنعم انه خلال غيبوبتها افاقت لمده دقائق قليله جدا وتحدثت معه عن وصيتها الاخيره وطلبت منه ان يسرع فى دفنها، وان يمكث اهلها امام قبرها لمده ساعة كامله للدعاء لها بالرحمه، ثم قالت سعاد نصر “اللهم توفني مع الأبرار” ودخلت فى غيبوبتها ثانيه.

 

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