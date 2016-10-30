البيشمركة تحرر قريتين في محور بعشيقة شمال شرق الموصل

أفاد ضابط في قوات البيشمركة “جيش الإقليم الكردي في شمال العراق”، أن قواتهم استعادت، اليوم الأحد، السيطرة على قريتين في محور بعشيقة شمال شرق الموصل من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي.

جاء ذلك على لسان النقيب شيرزاد زاخولي متحدثاً للأناضول.

وقال زاخولي إن “البيشمركة شنت اليوم هجوماً في محور بعشيقة (تبعد عن مركز مدينة الموصل 11 كلم) وتمكنت من تحرير قريتي كانونه وروزبياني غرب الناحية”.

وأضاف أن قواتهم “كانت تحاصر القريتين منذ عدة أيام واليوم فرضت السيطرة الكاملة عليهما وبدأت بتمشيطهما وتطهيرهما من الألغام”.

وفي وقت سابق اليوم، أحبطت البيشمركة 4 محاولات لتنظيم “داعش” لفك الحصار المفروض عليه في بعشيقة.

ودخلت معركة تحرير مدينة الموصل من تنظيم “داعش” الأحد، يومها الرابع عشر، وسط تقدم أحرزته القوات العراقية المشاركة في استعادة قرى وبلدات في محيط المدينة الواقعة تحت قبضة التنظيم منذ 2014.

ويشارك في العملية، نحو 45 ألفاً من القوات التابعة للحكومة العراقية، سواء من الجيش، أو الشرطة، فضلا عن “الحشد الشعبي” شيعي، و”حرس نينوي” سني إلى جانب قوات البيشمركة، وإسناد جوي من التحالف الدولي.