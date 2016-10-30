كيري: لم أتلق أي طلب من مكتب التحقيقات بشأن البريد الإلكتروني لكلينتون

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الأحد إن مكتب التحقيقات الاتحادي لم يتصل به بشأن خطوات استقصائية جديدة تتخذ فيما يتعلق باستخدام المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون خادما خاصا بها أثناء توليها مهام وزارة الخارجية.

وبحسب رويترز قال كيري في مؤتمر صحفي في أيرلندا التي ذهب إليها لتسلم جائزة للسلام “كلا لم يتم إبلاغي بأي شيء. لم يطلب مني شيء. كلا أنا لست على علم بأي طلب قُدم للوزارة وليس لدي المزيد من التعليق.”

وأضاف “كمواطن أمريكي ومرشح سابق (للرئاسة) عن الحزب (الديمقراطي) هناك الكثير مما أود قوله بشأن ما يحصل لكني لا أستطيع وسأبقى بعيدا عن هذا.”