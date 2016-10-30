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دراسة: مكملات بروتين اللبن الغذائية تحد من أمراض القلب بنسبة 8%

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دراسة: مكملات بروتين اللبن الغذائية تحد من أمراض القلب بنسبة 8% دراسة: مكملات بروتين اللبن الغذائية تحد من أمراض القلب بنسبة 8%

>كتبت أمنية فايد

كشفت دراسات حديثة أن أقراص المكملات الغذائية الخاصة ببروتين اللبن الذى يستخدمه لاعبى كمال الأجسام وراغبى بناء العضلات يساعد فى خفض ضغط الدم وهو ما يجعلهم أقل عرضه لأمراض القلب بنسبة 8% عن الآخرين.

نقل الموقع البريطانى "ديلى ميل" نتائج الدراسة التى قام بها مجموعة من الباحثين فى جامعة "ريدينج" البريطانية، حيث أشار الباحثين خلالها أن لاعبى كمال الأجسام وراغبى بناء العضلات هم أكثر استخداما لأقراص المكملات الغذائية، ومن بين هذه الأقراص بروتين اللبن والتى كشف العلماء من خلال الأبحاث أنها تحد من خطر أمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة 8% نظرا لقيامة بخفض ضغط الدم والكولسترول وكذلك ضبط حركة الأوعية الدموية.

وأوضح كبير الباحثين الدكتور "أجنيس فيكيت" قائلا: "نتائج الدراسة مثيرة للجدل خاصة بعد التوصيات التى ظهرت من قبل حول أضرار المكملات الغذائية، إلا أن بروتين اللبن نتائجه الإيجابية كثيرة وهو ما جعلنا نتتبعه لرصدها والتأكد من فوائده".

وتابع: "بتناول مجموعة من المتطوعين راقبنا ضغط الدم الانقباضى والانبساطى خلال 24 ساعة بعد تناول مكملات بروتين اللبن واكتشفنا انخفاض لمستويات الكولسترول والدهون الثلاثية وهو ما يقلل نسبة فى مجرى الدم وهى معروفة لزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

وأشار الدكتور "فيكيت" إلى أن الباحثين سيستكملون أبحاثهم للتعرف على الآثار المترتبة على جسم الفرد على المدى الطويل من استخدام هذه الأقراص".

 


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