أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
مساء الأنوار - ثروت سويلم: توجه الدولة وراء قرار عدم تأجيل مباريات الدوري رغم التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الكهرباء: عودة التيار الكهربائى لرأس غارب بنسبة 80%

Google+ Print
الكهرباء: عودة التيار الكهربائى لرأس غارب بنسبة 80% الكهرباء: عودة التيار الكهربائى لرأس غارب بنسبة 80%

>كتبت رحمه رمضان

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة  ، عودة التيار الكهربائى لمدينة رأس غارب، حيث تم توصيل التيار الكهربائى بنسبة 80 % ويعمل الموزع الأول بالكامل ، وتم توصيل التيار الكهربائى لمحطة المياه ، والمخابز ومحطة الوقود مباشرة من الشبكة ، وجارى العمل لإعادة التيار لعدد (2 ) مغذى بالموزع الثانى الذى يشمل 9 مغذيات.

وقال بيا ن صحفى ، صادر عن الوزارة  ،  أنه حتى الآن مازالت محطات الصرف الصحى تعمل من خلال وحدات الديزل المتنقلة ، وجارى العمل على قدم وساق لإعادة التغذية الكهربائية لكافة الأماكن المتضررة بعد التأكد من إزالة آثار السيول لضمان عدم إصابة المواطنين .

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365