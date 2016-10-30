الكهرباء: عودة التيار الكهربائى لرأس غارب بنسبة 80%

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، عودة التيار الكهربائى لمدينة رأس غارب، حيث تم توصيل التيار الكهربائى بنسبة 80 % ويعمل الموزع الأول بالكامل ، وتم توصيل التيار الكهربائى لمحطة المياه ، والمخابز ومحطة الوقود مباشرة من الشبكة ، وجارى العمل لإعادة التيار لعدد (2 ) مغذى بالموزع الثانى الذى يشمل 9 مغذيات.

وقال بيا ن صحفى ، صادر عن الوزارة ، أنه حتى الآن مازالت محطات الصرف الصحى تعمل من خلال وحدات الديزل المتنقلة ، وجارى العمل على قدم وساق لإعادة التغذية الكهربائية لكافة الأماكن المتضررة بعد التأكد من إزالة آثار السيول لضمان عدم إصابة المواطنين .