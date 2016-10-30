ملك إسبانيا يوقع مرسوما بتعيين راخوي رئيسا للحكومة

وقع ملك إسبانيا “فيليبي السادس” اليوم الأحد في قصر ثارثويلا، مرسوما ملكيا بتعيين المحافظ “ماريانو راخوي” رئيسا للحكومة.

وذكرت وكالة الأنباء اللإسبانية (إفي) أن “فيليبي السادس” استقبل في ثارثويلا رئيسة مجلس النواب الإسباني، “آنا باستور” والتي أبلغته رسميا بنتائح تصويت تنصيب رئيس الحكومة الذي أجري أمس.

واستقبل العاهل الإسباني “باستور” بعد نحو ساعة من وصوله إلى مدريد قادما من كولومبيا، حيث شارك في قمة إيبيروأمريكا بمدينة كارتاخينا.

ونال “راخوي” خلال الاقتراع على تنصيبه تأييد 170 نائبا ومعارضة 111 آخرين، فيما امتنع 68 نائبا عن التصويت.

وعقب نشر المرسوم الملكي في الجريدة الرسمية, من المنتظر أن يؤدي “راخوي” اليمين الدستورية غدا الاثنين, ولكنه صرح بأن الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة لن يتم قبل يوم الخميس المقبل.

وسيبلغ رئيس الحكومة الملك أولا بهذا التشكيل, قبل أن يؤدي الوزراء الجدد – صباح الجمعة – على الأرجح اليمين الدستورية امام رئيس الحكومة.

ووضع انتخاب “راخوي” حدا لأكثر من عشرة أشهر من عمل حكومة تسيير الأعمال في إسبانيا، والتي كانت تدير البلاد بصلاحيات غير كاملة، نتيجة عدم توصل البرلمان المنبثق عن الانتخابات التي جرت في ديسمبر من عام 2015 ، ويونيو من عام 2016 لاتفاق على مرشح لتولي رئاسة الحكومة.

أ ش أ