أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
مساء الأنوار - ثروت سويلم: توجه الدولة وراء قرار عدم تأجيل مباريات الدوري رغم التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ملك إسبانيا يوقع مرسوما بتعيين راخوي رئيسا للحكومة

Google+ Print
ملك إسبانيا يوقع مرسوما بتعيين راخوي رئيسا للحكومة ملك إسبانيا يوقع مرسوما بتعيين راخوي رئيسا للحكومة

ماريانو راخوي

وقع ملك إسبانيا “فيليبي السادس” اليوم الأحد في قصر ثارثويلا، مرسوما ملكيا بتعيين المحافظ “ماريانو راخوي” رئيسا للحكومة.

وذكرت وكالة الأنباء اللإسبانية (إفي) أن “فيليبي السادس” استقبل في ثارثويلا رئيسة مجلس النواب الإسباني، “آنا باستور” والتي أبلغته رسميا بنتائح تصويت تنصيب رئيس الذي أجري أمس.

واستقبل العاهل الإسباني “باستور” بعد نحو ساعة من وصوله إلى مدريد قادما من كولومبيا، حيث شارك في قمة إيبيروأمريكا بمدينة كارتاخينا.

ونال “راخوي” خلال الاقتراع على تنصيبه تأييد 170 نائبا ومعارضة 111 آخرين،  فيما امتنع 68 نائبا عن التصويت.

وعقب نشر المرسوم الملكي في الجريدة الرسمية, من المنتظر أن يؤدي “راخوي” اليمين الدستورية غدا الاثنين, ولكنه صرح بأن الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة لن يتم قبل يوم الخميس المقبل.

وسيبلغ رئيس الحكومة الملك أولا بهذا التشكيل, قبل أن يؤدي الوزراء الجدد – صباح الجمعة – على الأرجح اليمين الدستورية امام رئيس الحكومة.

ووضع انتخاب “راخوي” حدا لأكثر من عشرة أشهر من عمل حكومة تسيير الأعمال في إسبانيا، والتي كانت تدير البلاد بصلاحيات غير كاملة، نتيجة عدم توصل البرلمان المنبثق عن الانتخابات التي جرت في ديسمبر من عام 2015 ، ويونيو من عام 2016 لاتفاق على مرشح لتولي رئاسة الحكومة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل