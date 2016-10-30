لميس الحديدي تجري حواراً مع محمود محيي الدين في «هنا العاصمة».. اليوم

يستضيف برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي اليوم الأحد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق والنائب الأول لرئيس البنك الدولي وذلك في تمام التاسعة مساءً.

ويتحدث محمود محيي الدين خلال الحوار عن برنامج الإصلاح الاقتصادىً المصرى ما بين الأزمة و العلاج كما يتطرق في حديثه إلى أزمة سعر الصرف في مصر وأجندة الحكومة وأيضا التنمية على مستوى المحليات.

ويكشف خلال الحلقة عن رؤيته للأوضاع الاقتصادية في مصر وكيف تواجه الحكومة الوضع الاقتصادي الحالي بالاضافة إلى العديد من الموضوعات الاخرى التي يتناولها اللقاء.