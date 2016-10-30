26 مليار جنيه المدفوع في رؤوس أموال الشركات في 9 شهور

أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر بلغت 3046 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 67 مليار جنيه، مدفوع منها 26.3 مليار جنيه مقارنة بـ 2981 موافقة خلال الفترة المماثلة من عام 2015 بقيمة مصدرة قدرها نحو 52.6 مليار جنيه، مدفوع منها 30.5 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال تراجعاً بنسبة 14%.

وأضاف سامي – في بيان للهيئة اليوم الأحد – “إن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 405 مليارات جنيه في نهاية شهر سبتمبر 2016، وذلك بانخفاض عن بداية العام بنسبة 5.8%، وشهد مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي اكس 30) ارتفاعا بنسبة 7.5% عند مقارنة إغلاق نهاية سبتمبر 2016 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه، وارتفع بنسبة 11.8% منذ بداية هذا العام”.

ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال التسعة الشهور الأولى من 2016 بلغت نحو 173 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 193 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، محققة انخفاض نسبته 10.5%.