ارتفاع حصيلة قتلى «مفخخة» بنغازي الليبية إلى 6 أشخاص

ارتفعت حصيلة قتلى انفجار السيارة المفخخة أمام أحد المقاهي بمدينة بنغازي شرقي ليبيا، الذي وقع مساء أمس، إلى ستة قتلى؛ بينهم ناشط سياسي معروف، وآخر حقوقي، ومستشار، وعقيد بالجيش، وعامل بنغالي.

وبحسب ما أفاد مسؤولون طبيون ليبيون من مستشفيي بنغازي الطبي، والجلاء للحوادث، فإن “حصيلة قتلى انفجار السيارة المفخخة الذي وقع، مساء أمس، ارتفع إلى 6 قتلى و23 جريحا”، بحسب وكالة الأناضول.

وفي آخر حصيلة تم تسجيلها، أمس، قال مسؤولون طبيون وأمنيون، إن “ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بينهم ناشط سياسي معروف، وأصيب 17 آخرون بجروح متفاوتة”.

المسؤولون الطبيون ذكروا أن من بين القتلى: “الناشط السياسي المعروف المحامي محمد بوقعقيص، رئيس المنظمة الليبية لمكافحة الفساد (غير حكومية)، وإسماعيل الزاوي، رئيس مجلس إدارة منظمة السلام للتنمية الاجتماعية والمساعدات الإنسانية، والعقيد بسلاح الجو محمد نتفه، والمستشار بالمحكمة العليا منصور القناشي، إضافة إلى عامل من بنغلاديش، يعمل بالمقهى الذي وقع أمامه التفجير”.

وفجر مجهولون، مساء أمس، سيارة مفخخة مركونة أمام أحد المقاهي بمنطقة “الكيش”، وسط مدينة بنغازي، بحسب ما أكد وليد العرفي، مدير مكتب الإعلام بقوات البحث الجنائي بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة بمدينة البيضاء.

وحتى صباح اليوم، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تفجير المفخخة.