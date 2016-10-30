إيران تستنكر إعادة انتخاب السعودية في مجلس حقوق الإنسان

استنكر مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، انتخاب السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة معتبرًا أنه دليل على استخدام حقوق الإنسان لأغراض سياسية.

ونقلت وكالة الأنباء الايرانية “إرنا” عن عراقجي قوله “عندما ينتخب نظام يعرف الجميع عنه بأنه قاتل الأطفال ولا يقر بأدنى قيمة للنساء وينتهك الحقوق الأولية لهم تحت شعار التنمية الشاملة لحقوق الإنسان، فان ذلك يدلل على أن القرارات التي يتخذها مجلس حقوق الإنسان وسائر الآليات الدولية لحقوق الإنسان ترتكز علي أسس سياسية”.

وأضاف “ربما المعيار الوحيد الذي لا يتم استخدامه بشكل حقيقي هو حقوق الإنسان ولهذا نرى أن دولة كالسعودية تنضم إلى مجلس حقوق الإنسان في الوقت الذي يصدر فيه المجلس قرارا ضد إيران التي يرتكز نظامها على أساس سيادة الشعب”.

وتابع عراقجي “الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن الدولي لم يتمكنا من تحقيق الهدف الرئيسي من تأسيسه وهو إرساء الأمن والسلام”.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعادت يوم الجمعة الماضي، انتخاب المملكة العربية السعودية لعضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لولاية جديدة، وذلك خلال عملية التصويت التي عقدتها الجمعية العامة في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، حيث جرى انتخاب 14 عضواً في مجلس حقوق الإنسان، لخلافة الأعضاء التي تنتهي فترة عضويتهم في 31 ديسمبر 2016.