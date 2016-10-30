إيناس عبد الدايم.. «النوارة» التي حولت الأوبرا إلى «منارة»

كتب – مصطفى حمزة

لا تحتاج الدكتورة إيناس عبد الدايم إلى مناسبةٍ للحديث عنها، فهي غالبًا ماتكون في قلب “الصورة المشرفة” لكل مناسبة، فـمعها تحولت دار الأوبرا إلى “منارةٍ” لعشاق الفنون، و”الملاذ” لكل مُبدع، فيما تحول معها فريق العمل إلى “أوركسترا” لا يتوقف عن عزف “سيمفونيات النجاح”، مستمدًا حماسه من “فنانةٍ” تقوده بروح “العيلة”، و”ابتسامة” تبشرهم دائمًا بأن “اللي جاي أحلى”.

ومع الاحتفال غدًا الإثنين باليوبيل الفضي لمؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية، تأتي أهمية التوقف أمام تحدياتٍ عديدة نجحت “عبد الدايم” في حسمها خلال السنوات الماضية.

أولها كان “جماهيرية ” فنون الأوبرا، والتي تجاوزت فكرة أنها حكرًا على طبقة بعينها أو ذوق فني واحد، وتحقق ذلك عبر التنويع المدهش الذي أصبحت عليه برامج مختلف المسارح التابعه لدار الأوبرا، ليس فقط بالقاهرة، وإنما بالإسكندرية ودمنهور أيضًا، فــإلى جانب عروض الباليه العالمية والمصرية، تجد “فرسان الشرق” يقدمون عروضًا مستوحاة من التراث المصري الصميم، ومثلما يجد عشاق الأوبرا المسرحيات التي يعشقونها، يتوافد محبي “الإنشاد الديني” للاستمتاع بالمدائح والأدعية، ومع أغنيات فرق التراث والموسيقى العربية، تجد ربما في اليوم نفسه تقف فرقة تقدم موسيقى الجاز أو الروك على ذات المسرح.

ولم تقبل “إيناس” – كـمصرية صميمة فضلًا عن كونها “عاشقة فن” – الوقوف أمام التراجع الذي شهدته “سمعة” مهرجانات الأغنية في مصر، سواء من دخلاء حولوها إلى “سبوبة” أو جهود خارجية مدعومة ماليًا لسحب البساط تمامًا بعيدًا عن القاهرة “هوليود الشرق”، فـتصدت لضخ الدماء الجديدة القادرة على بث الحيوية التي يحتاجها “مهرجان الموسيقى العربية”، فعاد له البريق الذي يليق به كواحد من أعرق المهرجان العربية.

ليس هذا فحسب، بل تنقلت الفرق والفنانون بين القاهرة والإسكندرية، لإحياء حفلات المهرجان الصيفي، وتزامنًا مع ذلك كانت النقلة النوعية والجماهيرية التي شهدها “مهرجان القلعة للموسيقى والغناء”، تحديدًا بالعامين الآخيرين، ومهرجان الفولكلور الدولي بدمنهور، والذي دخل عامه الرابع.

وأمام محاولات تزييف صورة بلدها من قبل الإعلام الغربي، لم تتوقف جهود “إيناس” على رئاسة وفود “القوى الناعمة” فطافت كمبدعة أولًا، ومسئولة ثانيًا، لمواجهة تلك الهجمة بفنها الراقي مع نخبة من ألمع نجوم ونجمات فرقها بالعيد من الدول الأوروبية والعربية، بل وسعت رغم الصعوبات المادية إلى استضافة فرق وموسيقيون من مختلف الدول لتقديم عروضهم في مصر، حيث يرى العالم من خلال دار الأوبرا عظمة بلادها وثقافة وفنون شعبها.

أما ما يصعب تجاوزه فهو حرص “إيناس” على أن تُبْقي كافة المسارح التابعة لدار الأوبرا مفتوحة دائمًا لعشاق الموسيقى والغناء، والعروض المتنوعة سواء كانت بداخل الأوبرا وهي:” الكبير، الصغير، والمكشوف”أو خارجها وهي :”الجمهورية، معهد الموسيقى العربية بالقاهرة، وسيد درويش بالإسكندرية، فضلًأ عن أوبرا دمنهور”، وهو مايُعد إنجازًا بمعنى الكلمة، لاسيما مع التراجع الذي تشهده صناعة الأغنية، فضلًا عن مايشهده سوق “تنظيم الحفلات” من تراجع.

وما سبق هو الشاهد على أن “إيناس” كانت ومازالت تفعل كل ذلك بروح “عاشقة” وهبت حياتها لفنها، بعيدًا عن الرغبة في الحفاظ على “كرسي” أو طمعًا في منصب أو “بروباجندا” ترافقها لتلميع صورتها.