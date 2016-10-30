رسميًا.. عبد اللطيف المناوي يغادر رئاسة قناة الغد

أعلن الإعلامي عبد اللطيف المناوي، في بيان رسمي اليوم الأحد، عن استقالته من رئاسة قناة الغد.

وقال المناوي، في البيان: “قبل حوالي العام ونصف العام، سعدت بقبول التحدي لإنشاء أول قناة إخبارية عربية في مصر، بدافع وطني ومهني، واستطعت مع الزملاء، والذين معظمهم من المصريين بالإضافة إلى بعض الزملاء من دول عربية، أن نؤسس لقناة قادرة على المنافسة والبقاء.

وأضاف البيان: “كان الغرض الرئيسي من القناة أن تكون منصة إعلامية حرفية مهنية، تستطيع أن تحقق المفهوم الذي نعتقده للمهنية، والذي يعني في النهاية حق المتلقي في المعرفة، وهو ما بذلنا فيه كل الجهد لمحاولة التغطية في أماكن متعددة في العالم العربي وتناول قضاياه، واستطعنا رغم قلة الإمكانيات المتاحة أن نحقق الهدف، وأن تحقق القناة العديد من الانفرادات، وأن تكون موجودة في سوق المنافسة الإخبارية العربية في فترة زمنية لم تتجاوز العام، بين قنوات يبلغ عمر بعضها أكثر من عقد من الزمان… لكن ـ وبعد التطورات الأخيرة، يبدو أن الوقت قد حان لترك التجربة لتستمر في اتجاهها، مع الوصول إلى نقطة بات فيها صعباً ـ لدى الأطراف المختلفة ـ الاستمرار في تولي المهمة، لذلك قررت أن أنهى علاقتي بالقناة، وافعل هذا ونحن نحافظ على المودة والعلاقة الطيبة مع القناة ملاكاً وإدارة، راجياً لهم التوفيق”.