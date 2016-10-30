الداخلية السعودية: إحباط عملية انتحارية كانت تستهدف مباراة منتخبنا مع الإمارات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية إحباط عملية انتحارية كانت تستهدف مباراة منتخبي السعودية والإمارات في جدة، وذلك حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وأكدت الداخلية السعودية عبر حسابها على “تويتر” تمكنت من تفكيك خلية مكونة من أربعة أشخاص يحملون الجنسية السعودية تتخذ من محافظة شقراء منطلقاً لأنشطتها التي تركزت على استهداف رجال الأمن، وأنها على اتصال بأحد القيادات بتنظيم داعش الارهابي في سوريا وتتلقى التعليمات والأوامر منه للعمل على تنفيذها.

كما أعلنت عن القبض على 6 آخرين يشتبه في علاقتهم بعناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم، ويجري التحقيق معهم في علاقتهم بالخلية ونشاطاتها.

وأشارت الداخلية السعودية إلى أن نتائج التحقيقات في عدد من القضايا الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية بالدمام والقطيف، أسفرت عن تحديد هوية (٩) أشخاص من المتورطين فيها، حيث نشرت صورا لهم.