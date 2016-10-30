أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
مساء الأنوار - ثروت سويلم: توجه الدولة وراء قرار عدم تأجيل مباريات الدوري رغم التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نيابة الخصوص تبدأ التحقيق مع أميني شرطة تقاضيا رشوة لتهريب محبوس

Google+ Print
نيابة الخصوص تبدأ التحقيق مع أميني شرطة تقاضيا رشوة لتهريب محبوس نيابة الخصوص تبدأ التحقيق مع أميني شرطة تقاضيا رشوة لتهريب محبوس

>القليوبية – محمد قاسم

بدأ أحمد حبلص وكيل نيابة الخصوص برئاسة المستشار محمود سعيد رئيس النيابة التحقيق مع أمينى شرطة لاتهامهما بالحصول على مبالغ  من أسرة أحد المتهمين فى قضايا سلاح ومخدرات مقابل تهريبه من قسم شرطة الخصوص بعد أن قامت مباحث تنفيذ الأحكام بضبطه

كانت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية قد ألقت القبض على المتهم "أحمد ح" الهارب من تنفيذ أحكام فى قضايا مخدرات وسلاح وتم عرضه على النيابة فتم إخلاء سبيله فى إحدى القضايا وقررت النيابة إخلاء سبيله مالم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى على أن يتم إرجاعه إلى قسم شرطة الخصوص وبعد أن عاد للقسم هرباه أمينا شرطة من القسم بعد إخفاء بعض القضايا الخاصة به مقابل حصولهما على مبالغ مالية من أسرته.

واكتشف المقدم علاء عطية رئيس مباحث الخصوص هروب المتهم فحرر محضرا اتهم فيه أمينى الشرطة "محمد ح"، و"شحات م" بتهريب المتهم وحصولهما على مبلغ  من أسرته وألقى القبض عليهما.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة تولت التحقيقات بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامي العام الأول لنيابات شمال القليوبية.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365