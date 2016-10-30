نيابة الخصوص تبدأ التحقيق مع أميني شرطة تقاضيا رشوة لتهريب محبوس

بدأ أحمد حبلص وكيل نيابة الخصوص برئاسة المستشار محمود سعيد رئيس النيابة التحقيق مع أمينى شرطة لاتهامهما بالحصول على مبالغ من أسرة أحد المتهمين فى قضايا سلاح ومخدرات مقابل تهريبه من قسم شرطة الخصوص بعد أن قامت مباحث تنفيذ الأحكام بضبطه

كانت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية قد ألقت القبض على المتهم "أحمد ح" الهارب من تنفيذ أحكام فى قضايا مخدرات وسلاح وتم عرضه على النيابة فتم إخلاء سبيله فى إحدى القضايا وقررت النيابة إخلاء سبيله مالم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى على أن يتم إرجاعه إلى قسم شرطة الخصوص وبعد أن عاد للقسم هرباه أمينا شرطة من القسم بعد إخفاء بعض القضايا الخاصة به مقابل حصولهما على مبالغ مالية من أسرته.

واكتشف المقدم علاء عطية رئيس مباحث الخصوص هروب المتهم فحرر محضرا اتهم فيه أمينى الشرطة "محمد ح"، و"شحات م" بتهريب المتهم وحصولهما على مبلغ من أسرته وألقى القبض عليهما.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة تولت التحقيقات بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامي العام الأول لنيابات شمال القليوبية.