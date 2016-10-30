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وزير الطيران: لم ننسى ضحايا الطائرة الروسية.. والمسيرة تؤكد أن مصر بلد سلام

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وزير الطيران: لم ننسى ضحايا الطائرة الروسية.. والمسيرة تؤكد أن مصر بلد سلام وزير الطيران: لم ننسى ضحايا الطائرة الروسية.. والمسيرة تؤكد أن مصر بلد سلام

شريف فتحي وزير الطيران المدني (أرشيفية)

قال شريف فتحي وزير الطيران المدني، إن الوقفة بالشموع التي سوف يتم تنظيمها، مساء اليوم الأحد، في مدينة شرم الشيخ، لإحياء الذكرى الأولي لضحايا الطائرة الروسية التي سقطت هناك في 30 اكتوبر من العام الماضي، تكون بثمابة سرد عام لما تم خلال العام الماضي.

وأكد فتحي، في تصريحات صحفية قبل مغادرته مطار القاهرة الدولي متوجها إلى مدينة شرم الشيخ، أننا من خلال تنظيم تلك المسيرة نؤكد للعالم أجمع أننا لم ننسى ضحايا الطائرة الروسية الأليم، كما اعرب عن مواساته لأهالي الضحايا في الذكرى الأولى لهم.

وأوضح وزير الطيران أن هذه المسيرة تؤكد أن بلد سلام، وأنها تدعو العالم أجمع لتحقيق السلام، مشيراً إلى أن مصر هي بلد الأمن والأمان على مر العصور وترفض أي تدخل في شئونها.

وأكد فتحي أن مصر صنعت السلام، وحافظت عليه وترغب في أن تعيش في أمن وسلام، معربا عن أمنياته في أن يسود الأمن والسلام في جميع الدول العالم.

 

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