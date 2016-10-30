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تجديد حبس 7 متهمين باغتيال معاون مباحث حلوان و7 أمناء شرطة 15 يوماً

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تجديد حبس 7 متهمين باغتيال معاون مباحث حلوان و7 أمناء شرطة 15 يوماً تجديد حبس 7 متهمين باغتيال معاون مباحث حلوان و7 أمناء شرطة 15 يوماً

>كتب محمود نصر

جددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة، حبس 7 متهمين فى القضية المعرفة إعلامياً بخلية "ميكروباص حلوان" 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

 

ويواجه المتهمون اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية.

 

وتضم قائمة أسماء المتهمين المجدد حبسهم على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 513 لسنة 2016، عمار محي الدين حسين، إسلام نور الدين عبد الحميد، أحمد سلامة علي عثمان، محمود عبد الحميد أحمد جنيدي، محمود محمد عبد التواب، عبد الله محمد شكري، وآخرين.

 

وإعترف المتهمون فى التحقيقات باعتناقهم الأفكار التكفيرية، على يد وليد حسين محمد حسين الحاصل على البراءة فى قضية خلية الظواهرى، كما اعترفوا بالإشتراك فى تنفيذ العملية التى استهدفت دورية من قسم حلوان استشهد فيها 8 من رجال الشرطة مع الهارب "محمد إبراهيم" والمتوفى محمد سلامة محمود، إضافة لإرتكاب واقعة سرقة السيارة المستخدمة فى تنفيذ العملية وقتل مالكها، واغتيال 4 أفراد من قوة كمين المنوات بالمنطقة السياحية بسقارة.

 

 


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