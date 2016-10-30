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رامي ربيعة يشارك في جزء من المران الجماعي للأهلي

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رامي ربيعة يشارك في جزء من المران الجماعي للأهلي رامي ربيعة يشارك في جزء من المران الجماعي للأهلي

رامي ربيعة

بدأ رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المشاركة تدريجيا في تدريبات الفريق الجماعية، بعد إنتهائه من البرنامج التأهيلي الذي قام بأدائه خلال الفترة الماضية.
> وكان ربيعة أجرى جراحة في غضروف الركبة خلال الفترة الماضية في ألمانيا تحت إشراف الخبير الألماني مايكل ماير، الذي وضع للاعب برنامج تأهيلي خضع لتنفيذه طيلة الفترة الماضية.
> وشارك ربيعة في جزء من تقسيمة الكرة للاعبي الفريق الغائبين عن مواجهة الاتحاد السكندري، صباح اليوم الأحد، حيث من المقرر أن يواصل خلال الأيام المقبلة مشاركته في الجماعي بشكل تدريجي قبل المشاركة في المران بشكل كامل.

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